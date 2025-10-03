https://news.day.az/azerinews/1785342.html Qarabağ müharibəsi veteranı olan musiqiçi vəfat etdi - FOTO Azərbaycanda musiqiçi dünyasını dəyişib. Day.Az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, nəfəs alətlərinin ifaçısı Sərməst Babazadə bu gün vəfat edib. Əslən Lerik rayonundan olan S.Babazadə Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır.
