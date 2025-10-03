Qarabağ müharibəsi veteranı olan musiqiçi vəfat etdi

Azərbaycanda musiqiçi dünyasını dəyişib.

Day.Az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, nəfəs alətlərinin ifaçısı Sərməst Babazadə bu gün vəfat edib.

Əslən Lerik rayonundan olan S.Babazadə Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır.