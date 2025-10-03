Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaların vaxtını uzadıb

Avropa İttifaqı (Aİ) hibrid hərəkətlər adlandırılan ittihamlar üzrə Rusiyaya qarşı sanksiyaları bir il müddətinə uzadıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, Rusiyanın iddia edilən "hibrid aktivliyinin davam etməsi" ilə bağlı məhdudiyyətlər 2026-cı il oktyabrın 9-dək uzadılıb.

Bu sanksiya mexanizmi Aİ-nin Rusiyaya qarşı əsas sanksiyalar paketinə əlavə olaraq ötən il oktyabrın 8-də tətbiq edilib.