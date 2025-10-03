https://news.day.az/azerinews/1785415.html Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaların vaxtını uzadıb Avropa İttifaqı (Aİ) hibrid hərəkətlər adlandırılan ittihamlar üzrə Rusiyaya qarşı sanksiyaları bir il müddətinə uzadıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiyanın iddia edilən "hibrid aktivliyinin davam etməsi" ilə bağlı məhdudiyyətlər 2026-cı il oktyabrın 9-dək uzadılıb.
Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaların vaxtını uzadıb
Avropa İttifaqı (Aİ) hibrid hərəkətlər adlandırılan ittihamlar üzrə Rusiyaya qarşı sanksiyaları bir il müddətinə uzadıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, Rusiyanın iddia edilən "hibrid aktivliyinin davam etməsi" ilə bağlı məhdudiyyətlər 2026-cı il oktyabrın 9-dək uzadılıb.
Bu sanksiya mexanizmi Aİ-nin Rusiyaya qarşı əsas sanksiyalar paketinə əlavə olaraq ötən il oktyabrın 8-də tətbiq edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре