Bakıda dəhşətli qəzanın ANBAAN VİDEOsu
Bakıda yol qəzasında üç nəfərin ölməsi, 7 nəfərin xəsarət alması ilə bağlı yayılan məlumatlar yanlışdır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyi açıqlayıb.
Halbuki hadisə belə olub:
Bu gün saat 21:30 radələrində paytaxtın Səbail rayonunda 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. "Hyundai" markalı, 77-UM-421 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsi ilə "Opel" markalı 50-EE-287 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil toqquşub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Day.Az qəza anının videosunu təqdim edir:
