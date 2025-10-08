Ağrıya, stressə və soyuqdəyməyə qarşı təbii VASİTƏ
Avstraliya mənşəli okalipt bitkisi yalnız koalalar üçün deyil, insanlar üçün də faydalıdır. Mütəxəssislərə görə, bu bitki quru dərini nəmləndirir, oynaq ağrılarını azaldır və rahatlaşdırıcı təsir göstərir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, okalipt ağacının yarpaqları insan üçün zəhərli olsa da, losyon və ya bitki yağı ilə qarışdırıldıqda bədənə təhlükəsiz şəkildə tətbiq edilə bilən güclü uçucu yağ istehsal edir.
Aromaterapiyada geniş istifadə olunan okalipt yağı dərinin üst qatını gücləndirir, nəm itkisinin qarşısını alır və iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Misir və Cənubi Koreya tədqiqatçıları bu yağın artrit xəstələrində ağrı və iltihabı azaltdığını təsdiqləyiblər.
Cleveland Klinikasının eksperti Dr. Melissa Young bildirir ki, uçucu yağlar konsentrat bitki ekstraktlarıdır və düzgün tətbiq edildikdə stresi azalda, nəfəs almağı yüngülləşdirə bilər. Lakin o, həmçinin hamilələrə, astma və migren xəstələrinə bu yağdan uzaq durmağı tövsiyə edib.
2014-cü ildə aparılan Cənubi Koreya tədqiqatı okalipt yağının anksiyete səviyyələrini azaltdığını göstərib. Mütəxəssislər bir neçə damla yağı isti suya və ya difüzora əlavə etməklə rahatlaşdırıcı mühit yaratmağı tövsiyə edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре