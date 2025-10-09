https://news.day.az/azerinews/1786820.html Azərbaycan Fintex Assosiasiyası iki əməkdaşlıq sənədinə imza atıb Bu gün Azərbaycan Fintex Assosiasiyası ilə Türkiyə Fintex Assosiasiyası, həmçinin Beynəlxalq Konsaltinq Şirkəti arasında Anlaşma Memorandumlarının (MOU) imzalanma mərasimi keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, imzalanma mərasimi "Baku Fintech Forum 2025" tədbiri çərçivəsində baş tutub.
Azərbaycan Fintex Assosiasiyası iki əməkdaşlıq sənədinə imza atıb
Bu gün Azərbaycan Fintex Assosiasiyası ilə Türkiyə Fintex Assosiasiyası, həmçinin Beynəlxalq Konsaltinq Şirkəti arasında Anlaşma Memorandumlarının (MOU) imzalanma mərasimi keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, imzalanma mərasimi "Baku Fintech Forum 2025" tədbiri çərçivəsində baş tutub.
Sənədlər fintex sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, innovativ həllərin təşviqi və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Anlaşma memorandumları həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə maliyyə texnologiyalarının inkişafına töhfə verməyi hədəfləyir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре