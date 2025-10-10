https://news.day.az/azerinews/1787219.html Nəzrinin ölümünə görə həbs edilən Sənan Mehdiyevə - Hökm oxundu 30 yaşlı Nərmin Mansurlunun burun əməliyyatından sonra ölməsi ilə bağlı həbs edilən cərrah Sənan Mehdiyevin məhkəmə araşdırması başa çatıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Nəsimi Rayon Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub.
Nəzrinin ölümünə görə həbs edilən Sənan Mehdiyevə - Hökm oxundu
30 yaşlı Nərmin Mansurlunun burun əməliyyatından sonra ölməsi ilə bağlı həbs edilən cərrah Sənan Mehdiyevin məhkəmə araşdırması başa çatıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Nəsimi Rayon Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub.
Hökmə əsasən, Sənan Mehdiyev ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olan səhlənkarlıqda təqsirli bilinərək 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Amma onun cəzasının məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi qərara alınıb.
Bu tip müəssisələrdə cəza çəkən məhkumlara isə müəyyən şərtlər daxilində müəssisə hüdudlarından kənara çıxmağa icazə verilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре