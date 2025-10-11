https://news.day.az/azerinews/1787364.html Prezident İlham Əliyev Sevil Əliyevanı “Şərəf” ordeni ilə təltif edib Sevil Heydər qızı Əliyeva Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq Sərəncam imzalayıb.
