"Apple" yeni "M5" çipini və ona malik cihazları təqdim edib
ABŞ-nin "Apple Inc." şirkəti yeni "M5" çipini təqdim edərək onu iPad Pro planşetlərinə, "Vision Pro" virtual reallıq eynəklərinə və 14 düymlük displeyli "MacBook Pro" noutbuklarına inteqrasiya edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə şirkətin press-relizində bildirilib.
Məlumata əsasən, "M5" 3nm proses texnologiyasından istifadə edir, hər nüvədə süni intellekt sürətləndiricisi olan on nüvəli qrafika prosessoru və əvvəlki nəsil "M4" çipi ilə müqayisədə daha güclü mərkəzi prosessora malikdir.
"M5" qrafika prosessoru süni intellekt tapşırıqları üçün maksimum hesablama gücü M4-dən dörd dəfə çoxdur.
"M5" ilə yeni iPad Pro, Vision Pro və MacBook Pro üçün əvvəlcədən sifarişlər artıq açıqdır və onlar oktyabrın 22-də satışa çıxarılacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре