ADY qatarlarında texniki nasazlıq, hava şəraiti və eləcə də fövqəladə vəziyyətlər zamanı gecikmələr baş verə bilər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə ADY-dən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, qatarda baş verən gecikmələrlə bağlı vətəndaşlar vağzal növbətçisinə yaxınlaşaraq iş yerinə təqdim etmək üçün arayış əldə edə bilər.
Qeyd edilib ki, əgər sərnişin qatarın gecikməsi səbəbindən işə gecikibsə, bu zaman vağzal növbətçisinə yaxınlaşaraq iş yerinə təqdim etmək üçün arayış əldə edib, çalışdığı yerə təqdim edə bilər.
