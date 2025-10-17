https://news.day.az/azerinews/1788978.html “AZIREX-2025” birgə axtarış-xilasetmə təlimi uğurla başa çatıb - FOTO Azərbaycan və İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) iştirakı ilə keçirilən "AZIREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi uğurla yekunlaşıb. Müdafiə Nazirliyindən Day.Az-a bildirilib ki, təlim çərçivəsində qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar hər iki ölkənin hərbi qulluqçuları tərəfindən dəqiqliklə yerinə yetirilib.
“AZIREX-2025” birgə axtarış-xilasetmə təlimi uğurla başa çatıb - FOTO
Azərbaycan və İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) iştirakı ilə keçirilən "AZIREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi uğurla yekunlaşıb.
Müdafiə Nazirliyindən Day.Az-a bildirilib ki, təlim çərçivəsində qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar hər iki ölkənin hərbi qulluqçuları tərəfindən dəqiqliklə yerinə yetirilib.
Plana uyğun olaraq, mərhələlər üzrə qarşılıqlı əlaqədə icra olunan fəaliyyətlər zamanı iştirakçılar yüksək döyüş hazırlığı nümayiş etdiriblər.
Təlim rəhbərləri şəxsi heyətin peşəkarlığını və hazırlıq səviyyəsini yüksək qiymətləndiriblər.
Təlimin sonunda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub və fərqlənən hərbi qulluqçular mükafatlandırılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре