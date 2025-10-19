Fransada Luvr muzeyi qarət edilib
Fransada Luvr muzeyi qarət olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin mədəniyyət naziri Raşida Dati və muzeyin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Hadisə muzeyin açılışı zamanı baş verib və hazırda araşdırma aparılır. Oğurluğun təfərrüatları, eləcə də oğurlanmış əşyaların siyahısı hələlik məlum deyil. Muzey bir gün bağlı qalıb və xəsarət alan yoxdur.
İddiaya görə, muzeydən Napoleon və İmperatriçənin zərgərlik kolleksiyasına aid əşyalar oğurlanıb. Mənbələr bildirir ki, qızıl-zinət əşyaları bir neçə qaçan şəxs tərəfindən aparılıb.
Cinayətkarlar Sena sahilində təmir işləri aparılan binaya daxil olublar və "Apollon Qalereyasında istədiyiniz otağa çatmaq üçün yük liftindən istifadə ediblər". Pəncərələri sındırdıqdan sonra cinayət ortağı tərəfindən izlənilən iki şəxs kolleksiyadan doqquz əşya oğurlayıb.
Hazırda muzeydə jandarm xidmətdədir.
