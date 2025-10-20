https://news.day.az/azerinews/1789403.html Goranboyda kafedə kütləvi dava - Qardaş qardaşı bıçaqladı Goranboy sakinləri bıçaqlanıb. Day.Az Milli.Az-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Tapqaraqoyunlu kəndində yerləşən kafedə baş verib.
Kənd sakini 1997-ci il təvəllüdlü Alışov Elvin Elyar oğlu kənddə yerləşən kafedə münaqişə zəminində qardaşı 1993-cü il təvəllüdlü Alışov Eltun Elyar oğluna, həmkəndliləri 1973-cü il təvəllüdlü Nağıyev Zaur Fikrət oğluna və 1976-cı il təvəllüdlü Quliyev Elçin Arif oğluna bıçaqla xəsarətlər yetirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
