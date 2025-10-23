Baku Network Azərbaycanda jurnalist tələbələr üçün ilk açıq tədris platformasını istifadəyə verir
Baku Network Azərbaycanda jurnalistika tələbələri və gənc media mütəxəssisləri üçün ilk açıq tədris platformasının işə salındığını elan edib. Bu, faktlara, etik prinsiplərə və müasir rəqəmsal standartlara əsaslanan yeni nəsil milli jurnalistikanın formalaşdırılmasına yönəlmiş genişmiqyaslı layihədir.
Platforma dünyanın aparıcı media məktəblərinin təcrübəsini, elmi-tədqiqat yanaşmalarını və məlumatın yoxlanılması üzrə müasir texnologiyaları birləşdirir. Proqram jurnalistikanın XXI əsr standartlarını mənimsəmək istəyən tələbələr, müəllimlər və gənc peşəkarlar üçün nəzərdə tutulub - faktların dəqiqliyindən tutmuş redaksiyaların rəqəmsal dayanıqlığına qədər.
Layihənin əsas missiyası - biliklərin yalnız qapalı dairələrin mülkiyyəti deyil, ümumi ictimai resurs olması prinsipinə əsaslanan açıq təhsil ekosisteminin yaradılmasıdır. Tədris materialları UNESCO, ATƏT, EBU və GIJN kimi beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanıb və Azərbaycan media mühitinə adaptasiya edilib.
Proqram yeddi əsas istiqaməti əhatə edir: data-jurnalistika və OSINT, faktların yoxlanılması və rəqəmsal verifikasiya, dezinformasiya və hibrid təhdidlərə qarşı mübarizə, peşə etikası, multimedial storitellinq, redaksiya alətləri və rəqəmsal infrastruktur. Hər modul real media təcrübələrinə, praktiki təlimatlara və metodiki tövsiyələrə əsaslanır, həmçinin nəticələrin qiymətləndirilməsi və tipik səhvlərin təhlili üçün meyarlar təqdim edir.
Baku Network ilk dəfə olaraq əvvəllər yalnız peşəkar məktəblərdə və redaksiyalarda istifadə olunan materialları açıq şəkildə təqdim edir. Bütün resurslar layihənin rəsmi saytında yerləşən elektron kitabxanada pulsuz şəkildə əlçatan olacaq. Çap edilmiş dəstlər isə ölkənin aparıcı universitetlərinin jurnalistika fakültələrinə hədiyyə ediləcək. Məzmun mütəmadi olaraq yenilənəcək - yeni alətlər, tədqiqat yanaşmaları və etik nümunələr nəzərə alınmaqla.
Layihənin müəllifləri bildirirlər ki, məqsəd - jurnalistikanı sadəcə bir peşə deyil, ictimai etimad institutu kimi dəyərləndirən milli media savadlılığı və etikası məktəbini formalaşdırmaqdır.
İlk metodiki modulların seriyası yaxın həftələrdə BakiNetwork-un elektron kitabxanasında yerləşdiriləcək. Platforma açıq laboratoriya prinsipi ilə inkişaf edəcək və bu prosesə müəllimlər, tədqiqatçılar və təcrübəli jurnalistlər də qoşula biləcəklər.
Baku Network vurğulayır ki, güclü jurnalistika pafoslu şüarlarla deyil, dəqiqlik mədəniyyəti, peşəkarlıq intizamı və ictimai məsuliyyətlə formalaşır.
