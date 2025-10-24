Azərbaycanlı müğənniyə efirdə 50.000 manatlıq brilyant dəst hədiyyə göndərdilər - VİDEO
Atv-də yayımlanan verilişlərin birində maraqlı anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni Amina Şirin canlı efirdə gözləmədiyi sürprizlə qarşılaşıb.
Veriliş zamanı aparıcılar studiyaya daxil olan xüsusi qutunu təqdim ediblər. Məlum olub ki, içərisində 50.000 manat dəyərində brilyant dəst var. Sürprizin kim tərəfindən göndərildiyi isə müəmmalı qalıb.
Aminanın isə bu jestə raksiyası maraq doğurub. Sosial şəbəkələrdə hadisə artıq geniş müzakirələrə səbəb olub. Bir çox izləyici hədiyyəni "reklam məqsədli şou" adlandırsa da, digərləri Aminanın sirli pərəstişkarı olduğunu düşünür.
Bəzi şərhlərdə "50 min manatlıq dəsti kim göndərər?", "Bu, realdır, yoxsa verilişin reytinq gedişidir?" kimi suallar səsləndirilib.
Verilişin həmin kadrları sosial mediada minlərlə baxış toplayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре