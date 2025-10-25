https://news.day.az/azerinews/1790709.html İstanbulda leysandan sonra 3 metrlik çuxur - FOTO İstanbulda yağan güclü yağışlar bir sıra fəsadlara səbəb olub. Day.Az "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, şəhərdə leysandan sonra Fatih bölgəsində yol çöküb. Yolda yaranan 3 metr dərinliyində çuxur səbəbindən bir avtomobil idarəetməni itirərək aşıb. Nəticədə sürücü xəsarət alıb.
İstanbulda leysandan sonra 3 metrlik çuxur - FOTO
İstanbulda yağan güclü yağışlar bir sıra fəsadlara səbəb olub.
Day.Az "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, şəhərdə leysandan sonra Fatih bölgəsində yol çöküb.
Yolda yaranan 3 metr dərinliyində çuxur səbəbindən bir avtomobil idarəetməni itirərək aşıb. Nəticədə sürücü xəsarət alıb.
