https://news.day.az/azerinews/1791356.html Metronun “Ulduz” stansiyasında 1995-ci il hadisəsinin qurbanlarına həsr olunan memorial yaradılıb Metronun "Ulduz" stansiyasında 28 oktyabr 1995-ci il hadisəsinin qurbanlarına həsr olunan memorial yaradılıb. Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında Bakı Metropolitenin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib. O, bildirib ki, memorialda 289 yarpaq yer alıb ki, bu da həmin hadisədə həlak olan insanların sayı qədərdir.
Metronun “Ulduz” stansiyasında 1995-ci il hadisəsinin qurbanlarına həsr olunan memorial yaradılıb
Metronun "Ulduz" stansiyasında 28 oktyabr 1995-ci il hadisəsinin qurbanlarına həsr olunan memorial yaradılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında Bakı Metropolitenin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib.
O, bildirib ki, memorialda 289 yarpaq yer alıb ki, bu da həmin hadisədə həlak olan insanların sayı qədərdir.
Qeyd edək ki, həmin hadisə zamanı 289 nəfər həlak olub, 270 nəfər yaralanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре