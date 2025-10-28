https://news.day.az/azerinews/1791417.html Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinin sakinlərinə mənzillərin açarlarını təqdim edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində sakinlərlə görüşüb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, dövlətimizin başçısı kəndə köçən sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinin sakinlərinə mənzillərin açarlarını təqdim edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində sakinlərlə görüşüb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, dövlətimizin başçısı kəndə köçən sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре