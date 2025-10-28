Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinin sakinlərinə mənzillərin açarlarını təqdim edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində sakinlərlə görüşüb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, dövlətimizin başçısı kəndə köçən sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib.

