Tranzit və logistika sahəsi üzrə Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edəcəyik - Gaztrade
Orta dəhlizin inkişafında, ticarətin asanlaşdırılması fəaliyyətlərində nağd ticarətin rolunu görürük. Son beş ildə, xüsusilə Qazaxıstanla bu layihələr üzərində sıx işləyirik.
Day.Az xəbər verir ki, bunu "Gaztrade"nin icraçı direktoru Aynur Amirbekova bu gün Bakıda keçirilən Avrasiya Françayzinq Forumu çərçivəsində Trend-ə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, Orta Dəhliz üzrə ticarətin asanlaşdırılması fəaliyyətləri ilə bağlı yol xəritəsi və müvafiq infrastruktur yaradılıb:
"Bu istiqamətdə analitik məsləhət xidmətləri, sənədləşmə dəstəyi və sənədlərin ilkin tanınması kimi praktik alətlərimizdən istifadə etməklə Orta dəhlizdə kağızsız ticarətin inkişafını sürətləndirməyi planlaşdırırıq. Çünki bu, çox vacibdir".
İcraçı direktor vurğulayıb ki, digər bir məsələ tranzit və logistikanın qurulmasıdır:
"Bu istiqamətdə Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edəcəyik. Son üç gündə həmkarlarımızla nəticələrə nail olmaq üçün necə işləyəcəyimizi müzakirə edirik. Bildiyiniz kimi, 2028-ci ildə Orta dəhliz tam açılacaq.
Buna görə də, indidən tərəfdaşlarımız və iştirakçılarımızla birlikdə idxal, ixrac və tranzit fəaliyyətləri üçün məhsul xəttini hazırlayırıq. Orta dəhlizin səmərəli və aktiv işləməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün məhsullar zəruridir. Hal-hazırda iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 500 milyon ABŞ dollarından artıqdır və biz bunu ikiqat artırmaq istəyirik. Bunun üçün məhsul xətti vacibdir".
Aynur Amirbekova eyni zamanda qeyd edib ki, Qazaxıstan Azərbaycanla kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərini beynəlxalq bazarda təşviq etməyə maraqlıdır:
"Biz ixracın təşviqi fəaliyyətlərini həyata keçirən bir operator kimi, ixracatçılara həm maliyyə, həm də qeyri-maliyyə dəstəyi göstəririk. Bu gün Beynəlxalq Françayzinq Forumundayıq. Azərbaycanla və həmkarlarımızla əməkdaşlıq etmək məqsədilə, burada AZPROMO, KOBİA və digər ixrac təşkilatları kimi institusional tərəfdaşlarımız da iştirak edir. Biz onlarla sıx əməkdaşlıq edirik, çünki regiondakı ilkin markamızı beynəlxalq bazara çıxarmaq istəyirik. Bu istiqamətdə biz alətlərimizin imkanlarını səfərbər etməklə kiçik və orta sahibkarlığın sistemli şəkildə dəstəklənməsini qurmaq və onları dünya bazarına çıxarmaq istəyirik".
