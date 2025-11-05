https://news.day.az/azerinews/1793305.html 2027-2029-cu illər üzrə yaşayış minimumunun məbləğinə dair proqnozlar açıqlanıb 2026-2029-cu illər üzrə proqnozlaşdırılan ölkə üzrə yaşayış minimumunun dəyəri müvafiq olaraq 300, 311, 325 və 338 manat təklif edilir.
2027-2029-cu illər üzrə yaşayış minimumunun məbləğinə dair proqnozlar açıqlanıb
2026-2029-cu illər üzrə proqnozlaşdırılan ölkə üzrə yaşayış minimumunun dəyəri müvafiq olaraq 300, 311, 325 və 338 manat təklif edilir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq və Əmək və sosial siyasət komitələrinin birgə iclasında "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-ci il büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
"Yaşayış minumunun 2026-cı il üçün nəzərdə tutulmuş bölgüsünə baxdıqda ölkə üzrə 300, əmək qabiliyyətli əhali üçün 317 maat, pensiyaçılar üçün 245 manat, uşaqlar üçün isə 260 manat nəzərdə tutulur", - deyə o xatırladıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре