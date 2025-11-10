https://news.day.az/azerinews/1794425.html Azərbaycanda metal filizlərinin hasilatı iki dəfədən çox artıb Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 480,7 milyon manatlıq metal filizləri hasil edilib. Trend bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat əldə edib. Məlumata görə, metal filizlərin hasilatı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 260,3 milyon manat, yaxud da 2,2 dəfə artıb.
