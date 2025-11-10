https://news.day.az/azerinews/1794446.html Musanın efirə geyindiyi corablar GÜNDƏM OLDU - VİDEO Müğənni Musa Musayev efirə idman corablarında çıxması ilə sosial şəbəkədə gündəm olub. Milli.Az xəbər verir ki, Canlı yayıma ağ idman corabları ilə qatılan sənətçi izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb. Onun bu qeyri-adi tərzi sosial mediada müzakirələrə səbəb olub.
Müğənni Musa Musayev efirə idman corablarında çıxması ilə sosial şəbəkədə gündəm olub.
Milli.Az xəbər verir ki, Canlı yayıma ağ idman corabları ilə qatılan sənətçi izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb. Onun bu qeyri-adi tərzi sosial mediada müzakirələrə səbəb olub.
Məsələ ilə bağlı həyat yoldaşı, müğənni Təranə Qumral da zarafatla açıqlama verib:
"Mən geyindirməmişəm deyə, idman corabı ilə gəlib".
Cütlüyün bu vəziyyəti sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.
