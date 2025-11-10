https://news.day.az/azerinews/1794469.html Cəlilabadda ağackəsilmə faktı ilə bağlı araşdırma aparılır Cəlilabad rayonunda ağackəsilmə faktı ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu barədə Day.Az-а DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan bildirilib. Bildirilib ki, rayonun Fətullaqışlaq və Oğrubulaq kəndlərinin ərazisində ağackəsilmə faktı üzrə Rayon Polis Şöbəsində prosessual araşdırma aparılır.
Qeyd edilib ki, araşdırmanın nəticələri ilə bağlı hüquqi tədbirlər görüləcəkdir.
