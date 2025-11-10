Neftçalada bazar ərazisində yanğın olub

Neftçala şəhərində yanğın hadisəsi baş verib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Neftçala şəhərində bazar ərazisində metal və taxta konstruksiyalardan ibarət ümumi sahəsi 300 m² olan, bir dam altında tikilən obyektlərdən 3 ədəd tərəvəz satışı mağazasının yanar konstruksiyaları 100 m² sahədə yanıb.

Digər mağazalar və bazar yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.