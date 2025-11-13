https://news.day.az/azerinews/1795215.html Bu ilin ən güclü maqnit qasırğası müşahidə olunur Noyabrın 12-nə keçən gecə başlayan maqnit qasırğası artıq təxminən 36 saatdır ki, Yer planetində müşahidə olunur. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Günəş astronomiyası və heliogeofiziki cihazqayırma laboratoriyası məlumat yayıb.
Məlumata görə, maqnit qasırğası dünən təxminən səhər saat 4 radələrində başlayıb və G4,7 səviyyəsinə (bu ilin ən yüksək göstəricisinə) çatıb. Hazırda təxminən 36 saatdır davam edir.
Qasırğanın günün sonuna kimi səngiyəcəyi gözlənilir.
