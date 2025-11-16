https://news.day.az/azerinews/1795903.html Fransa millisinin növbəti baş məşqçisi bəlli oldu Fransa millisinin növbəti baş məşqçisi bəlli oldu. Day.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Zinəddin Zidan təyin olunacaq. Bildirilib ki, Zidanın uzun müddətdir arzusu məhz Fransanı çalışdırmaq idi və o, 2026 dünya çempionatından sonra millinin yeni çalışdırıcısı olacaq.
