Həbib Nurməhəmmədovun papaqları satışa çıxarılacaq
Mütləq Döyüşçü Çempionatının (UFC) sabiq çempionu, əlbəyaxa döyüş sənətləri ustası Həbib Nurməhəmmədovun papaqları "Telegram"da hərraca çıxarılacaq.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu "Telegram" messencerinin təsisçisi Pavel Durov elan edib.
Hərracın bu gün Bakı vaxtı ilə 21:00 keçiriləcəyi bildirilir.
"Həbibin əfsanəvi papaqları - adət-ənənə, azadlıq və hörməti simvolizə edən kolleksiya predmetləri "Telegram"da hərraca çıxarılacaq", - deyə Durov yazıb.
Qeyd edək ki, Həbib UFC-də son döyüşünü 2020-ci ilin payızında keçirib. O, Castin Qeyciyə qalib gəlib və peşəkar idman karyerasını başa vurub. Döyüşçü 2018-ci ildə yüngül çəki kateqoriyasında İrlandiyalı Konor MakQreqora qalib gəlməklə UFC çempionu kəmərini qazanmışdı.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре