Telefonu daim "qənaət rejimi"ndə saxlayanlara xəbərdarlıq
"Enerjiyə qənaət rejimini gün boyu aktiv saxlamaq telefonun sürətini yavaşladır və bəzi vacib bildirişlərin gec çatmasına səbəb olur"
Milli.Az xəbər verir ki, bunu rusiyalı mütəxəssis Aleksandr Cakoniya deyib.
O bildirib ki, bu rejim yalnız yaxın zamanda enerji mənbəyinə çıxışın mümkün olmadığı hallarda müvəqqəti tədbir kimi nəzərdə tutulub.
"Mütəxəssisin sözlərinə görə bir çox istifadəçi bu rejimi səhərdən axşama qədər açıq saxlayır və bununla batareyanın daha uzun dayanacağını düşünür. Əslində isə bu zaman tətbiqlərin fon fəaliyyəti məhdudlaşır. Mesajlaşma tətbiqləri poçt proqramları bank tətbiqləri və çatdırılma servisləri məlumatı gec yeniləyir və bildirişlər dərhal gəlmir".
Cakoniya qeyd edib ki cihazın işləmə müddətini uzatmaq üçün daha əlverişli üsullar var. Ekranın parlaqlığını azaltmaq, işini məhdudlaşdırılmış tətbiqlərə baxmaq, bluetoothu söndürmək və ekranın sönmə vaxtını azaltmaq batareyanı daha effektiv şəkildə qoruyur.
Ekspert əlavə edib ki bir çox tətbiq istifadəçi onları açmasa belə məlumat yeniləyir reklam yükləyir və məkan məlumatı toplamağa çalışır. Bu isə batareyanın boşalmasına səbəb olur. Bu səbəbdən məkan məlumatının istifadəsinə nəzarət etmək vacibdir. Bir çox tətbiq üçün yalnız istifadə zamanı məkan icazəsi kifayətdir. Bu isə həm batareyanı qoruyur həm də şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini artırır.
Mütəxəssis bildirib ki energiyə qənaət rejimi yalnız əvvəlcədən proqnozlaşdırılan hallarda faydalıdır. Məsələn uzun yolda tədbirdə və ya gün ərzində enerji mənbəyinə çıxış olmayan zaman bu rejimi aktiv etmək məqsədəuyğundur. Digər hallarda telefonu adi parametrlərlə istifadə etmək daha rahatdır.
Ekspert sonda qeyd edib ki sadə vərdişlər batareyanın ömrünü uzadır. Əməliyyat sistemini vaxtında yeniləmək ağır tətbiqləri açıq saxlamamaq masaüstündə çox sayda vidcet istifadə etməmək və telefonu birbaşa gün işığında saxlamamaq cihazın ömrünü artırır.
