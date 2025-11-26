https://news.day.az/azerinews/1798113.html Londonda fermerlər traktorlarla etiraz aksiyası keçirdi Londonda dövlət büdcəsinin açıqlanmasından öncə fermerlər ailə sahibkarlığına tətbiq edilən vergi islahatları və miras vergisi ilə bağlı etiraz aksiyası keçiriblər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, etiraz aksiyası paytaxtın mərkəzində ciddi nəqliyyat sıxlığına səbəb olub.
