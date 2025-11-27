https://news.day.az/azerinews/1798263.html Səidə Bəkirqızının veriliş zamanı halı PİSLƏŞDİ - Xəstəxanaya yerləşdirilib - VİDEO Tanınmış jurnalist və televiziya aparıcısı Səidə Bəkirqızının verilişin çəkilişi zamanı səhhəti qəfil pisləşib və studiyada yıxılıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə yerində dərhal çəkiliş komandası tərəfindən Təcili Tibbi Yardım briqadası çağırılıb.
Səidə Bəkirqızının veriliş zamanı halı PİSLƏŞDİ - Xəstəxanaya yerləşdirilib - VİDEO
Tanınmış jurnalist və televiziya aparıcısı Səidə Bəkirqızının verilişin çəkilişi zamanı səhhəti qəfil pisləşib və studiyada yıxılıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə yerində dərhal çəkiliş komandası tərəfindən Təcili Tibbi Yardım briqadası çağırılıb.
Həkimlərin ilkin yardım göstərməsindən sonra Səidə Bəkirqızı təcili yardım maşını ilə "Kəpəz" Klinikasına aparılıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda onun vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb hələ də müəyyən edilməyib.
Aparıcının səhhəti ilə bağlı ətraflı məlumatın yaxın saatlarda açıqlanacağı bildirilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре