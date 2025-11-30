https://news.day.az/azerinews/1798651.html “İnsanyuyan” satışa çıxarıldı - FOTOlar Yaponiyada insanların kapsula girərək "yuyulduğu" yeni "insanyuyan" cihazı satışa çıxarılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paltaryuyan prinsipinə əsaslanan bu kapsul istifadəçinin həm fiziki təmizlənməsini, həm də emosional rahatlığını təmin edir.
“İnsanyuyan” satışa çıxarıldı - FOTOlar
Yaponiyada insanların kapsula girərək "yuyulduğu" yeni "insanyuyan" cihazı satışa çıxarılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paltaryuyan prinsipinə əsaslanan bu kapsul istifadəçinin həm fiziki təmizlənməsini, həm də emosional rahatlığını təmin edir.
Proses zamanı musiqi seçmək mümkündür və cihaz istifadəçinin ürək döyüntüsü kimi həyati göstəricilərini izləyir.
Əvvəlcə prototip kimi hazırlanan cihaz ABŞ-də bir turizm şirkətinin marağından sonra kommersiya istehsalına yönəldilib. Şirkət 50 ədəd istehsal etməyi planlaşdırır. Məhsulun qiyməti 385 min dollar olaraq açıqlanıb.
