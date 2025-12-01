https://news.day.az/azerinews/1799074.html Samuxda ər-arvad dəm qazından boğularaq öldü Samuxda iki nəfər dəm qazından boğularaq ölüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rayon sakinləri - 1957-ci il təvəllüdlü T.Musayev və 1957-ci il təvəllüdlü həyat yoldaşı M.Musayeva yaşadıqları evin hamamında dəm qazından zəhərlənərək ölüblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
