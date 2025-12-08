https://news.day.az/azerinews/1800638.html Bakının bu ərazilərində qaz olmayacaq Yasamal rayonunda aşkar olunmuş sızmanın aradan qaldırılması və qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar 08.12.2025-ci il saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bakının bu ərazilərində qaz olmayacaq
Yasamal rayonunda aşkar olunmuş sızmanın aradan qaldırılması və qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar 08.12.2025-ci il saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təmir işləri aparılan müddətdə A.M.Şərifzadə, A.Abbasov, X.Mustafayev, H.Zərdabi, X.Dadaşov, V.Əliyev, Z.Kərimov, N.Hikmət və 7, 8, 9-cu Sallaqxana küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
