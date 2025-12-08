Növbəti illərdə illik 200–250-dək yeni dil və ədəbiyyat müəlliminə ehtiyac olacaq - Nazir
Son illərdə dil müəllimliyi ixtisasına qəbul olan şagirdlərin keçid ballarında əhəmiyyətli artım müşahidə olunur.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki,, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisdə "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" mövzusuna həsr edilən Konfransda çıxışı zamanı deyib.
Nazir bildirib ki, son 4 ildə orta ballar 410-dan 490-a yüksəlib:
"Son il ərzində isə 411 nəfər 500-dən çox bal toplayaraq Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisasını seçib. Bu, gələcək üçün böyük ümid verir, çünki növbəti illərdə illik təxminən 200-250 yeni Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlliminə ehtiyac olacaq. Eyni zamanda, müəllim sayı azaldılaraq keyfiyyətin artırılmasına diqqət yetirilir" - deyə o qeyd edib.
