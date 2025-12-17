NATO baş katibinin müavini Azərbaycana səfər edəcək
NATO baş katibinin müavini Radmila Şekerinska gələn ilin ilk yarısında Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə NATO-nun rəsmi nümayəndəsi məlumat verib.
"Proqram və tarixlər daxil olmaqla səfərlə bağlı daha ətraflı məlumat müəyyən olunmuş qaydada açıqlanacaq", - deyə o əlavə edib.
Qeyd edək ki, bu səfərdən əvvəl, 2025-ci ilin sonlarında bir sıra məhsuldar yüksək səviyyəli görüşlər keçirili. Həmin görüşlərə Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun beynəlxalq sammitlər çərçivəsində Radmila Şekerinska ilə apardığı danışıqlar, eləcə də 2025-ci ilin noyabrında NATO-ya üzv ölkələrin 15 səfirindən ibarət nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri daxildir.
