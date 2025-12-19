https://news.day.az/azerinews/1803545.html Sevil və Sevincin biznesi batdı Müğənnilər Sevil və Sevinc Səfərovalar bizneslərini bağlayıb. Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onlar "Qonaqcanlı"da danışıb. Bildirilib ki, mağaza və gözəllik salonlarının fəaliyyəti illər öncə dayandırılıb. Bacılar müəyyən bir məbləğ itirdiklərini də əlavə ediblər.
