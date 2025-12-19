Sevil və Sevincin biznesi

Müğənnilər Sevil və Sevinc Səfərovalar bizneslərini bağlayıb.

Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onlar "Qonaqcanlı"da danışıb. Bildirilib ki, mağaza və gözəllik salonlarının fəaliyyəti illər öncə dayandırılıb.

Bacılar müəyyən bir məbləğ itirdiklərini də əlavə ediblər. 