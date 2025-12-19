https://news.day.az/azerinews/1803618.html Qubadlıda modul tipli xəstəxana qurulacaq - Vüqar Qurbanov Qubadlı rayonu ərazisində sendviç panel konteyner - modul tipli xəstəxananın quraşdırılması da planlaşdırılan layihələrdəndir. Day.Az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov bu gün Bakıda 2025-ci ilin yekunlarına və gələcək planlara dair keçirilən brifinqdə bildirib.
