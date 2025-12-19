"Tramp marşrutu" Azərbaycanda ixracın artımına və iqtisadi inkişafa töhvə verəcək - "Fitch"
Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutunun (Trump Route - TRIPP) gerçəkləşdirilməsi uzunmüddətli perspektivdə Azərbaycanın ixrac potensialının artımına və iqtisadi inkişafına töhfə verəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "Fitch" beynəlxalq reytinq agentliyinin hesabatında deyilir.
"Fitch" analitikləri hesabatda 2025-ci ilin avqustunda Azərbaycan və Ermənistanın mərhələli şəkildə tamdəyərli sülh sazişinə nail olmaq məqsədilə sülh razılaşmasının mətnini parafladıqlarını xatırladırlar. Sənəddə sülh nizamlanması çərçivəsində Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvanla avtomobil və dəmir yolu əlaqəsinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Agentliyin qiymətləndirməsinə görə, Naxçıvanla birbaşa quru əlaqəsinin yaradılması Azərbaycana Türkiyəyə birbaşa quru çıxışı təmin edəcək ki, bu da zamanla ixrac imkanlarının genişlənməsinə və iqtisadi artıma şərait yarada bilər.
"Oktyabr ayında Azərbaycan Ermənistana quru yolla yüklərin tranzitinə icazə verilməsi barədə qərar qəbul edib və bu, gərginliyin azalmasına dair əlavə siqnal kimi qiymətləndirilir. Ermənistanla münasibətlərdə risklərin azalması müdafiə xərclərinin ixtisarına gətirib çıxara bilər ki, bu da öz növbəsində ortamüddətli perspektivdə büdcə təzyiqlərini azaldacaq", - deyə hesabatda vurğulanır.
Xatırladaq ki, avqustun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin Vaşinqtonda görüşünə dair Birgə Bəyannamə imzalayıblar.
Həmin gün Vaşinqtonda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsinə dair Saziş" layihəsini paraflayıblar. Ermənistan" və Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə (ATƏT-in Minsk prosesinin bağlanması, Minsk Konfransı tərəfindən müzakirə edilən münaqişə üzrə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupuna) birgə müraciəti imzalayıblar. Onlar Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə birgə müraciətini (ATƏT-in Minsk Prosesinin, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Minsk konfransının müzakirəsində olan münaqişə üzrə şəxsi nümayəndəsi və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun bağlanması barədə) imzalayıblar.
