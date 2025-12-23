https://news.day.az/azerinews/1804603.html Prezident İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 23-də Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
