"Bavariya"nın futbolçusu ölkəsində ən yaxşı seçilib
"Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi Konrad Laymer ilin yekunlarına görə Avstriyanın ən yaxşı futbolçusu seçilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, 28 yaşlı futbolçu səsvermədə 51 xal toplayaraq hamını qabaqlayıb.
Qeyd edək ki, Konrad Laymer cari mövsümdə "Bavariya"nın heyətində Bundesliqada 14 oyun keçirib, 2 qol vurub və 3 məhsuldar ötürmə edib.
