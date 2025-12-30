Azərbaycan gəmisi İstanbul sahilində “həyəcan siqnalı” verib - VİDEO
İstanbulun Bakırköy Florya sahillərində Azərbaycan və Türkiyə bayrağı altında üzən iki tanker təcili yardım siqnalı verib. Hadisə yerinə dərhal xilasetmə qrupları göndərilib.
Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ölkənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyi hadisə ilə bağlı açıqlama yayıb.
""Küçükçekmece" lövbər sahəsində 141 metr uzunluğundakı "Kəlbəcər" tankeri ilə 115 metr uzunluğundakı "Alatepe" tankerinin bir-biri ilə toqquşması barədə məlumat daxil olub. Gəmilərin sahilə yaxın məsafədə olması səbəbilə Nazirliyimizin tabeliyində olan Sahil Təhlükəsizliyi Baş İdarəsinə məxsus quru xilasedici (canqurtaran) qrupu və "KURTARMA-9" yedək gəmisinin hadisə yerinə dərhal göndərilməsi təmin edilib", açıqlamada qeyd olunub.
