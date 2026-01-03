Uşaqlarda dırnaq yemə vərdişi

Dırnaq yemə (onixofagiya) çox vaxt xroniki və idarəolunmaz bir vərdiş kimi xarakterizə olunur. Tibbi təsnifatda (DSM-5) bu davranış "bədən mərkəzli təkrarlanan davranış pozuntusu" kimi qəbul edilir və obsessiv-kompulsiv pozuntular qrupuna daxil edilir.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu vərdiş birbaşa bir xəstəliyə səbəb olmasa da, bəzi psixiatrik və emosional vəziyyətlərlə əlaqəli ola bilər:

  • Stress və Həyəcan: Uşağın məktəbdə və ya ailədə hiss etdiyi gərginlik.
  • Obsessiv-Kompulsiv Pozuntu (OKP): Təkrarlanan hərəkətlərə meyllilik.
  • Diqqət Əskikliyi və Hiperaktivlik (DEHP): Daxili narahatlığı yatırmaq cəhdi.
  • Ayrılıq Həyəcanı: Valideynlərdən uzaq qalma qorxusu.
  • Duyğusal Ehtiyaclar: Uşağın özünü sakitləşdirmək üçün duyğusal dəstəyə ehtiyac duyması.

Uşağı cəzalandırmaq və ya danlamaq çox vaxt vəziyyəti daha da pisləşdirir. Bunun əvəzinə aşağıdakı üsulları sınayın:

Fərqindəlik Yaradın: Uşağa bu hərəkəti nə vaxt etdiyini (məsələn, televizora baxarkən və ya dərs oxuyarkən) fərq etməyə kömək edin.

Alternativlər Təqdim Edin: Əllərini məşğul edəcək oyuncaqlar (stres topları, plastilin yoğurmaq) və ya ağız boşluğunu məşğul edəcək təhlükəsiz vasitələr verin.

Zərif Motor Bacarıqlarını İnkişaf Etdirin: Boncuk düzmək, rəngləmə etmək və ya kiçik detallarla işləmək diqqəti dırnaqlardan uzaqlaşdırır.

Sakitləşdirici Mühit Yaradın: Stressli sabah rutinlərini və ya gərgin ev mühitini yumşaldın. Nəfəs məşqləri və ya səmimi söhbətlər uşağı sakitləşdirə bilər.

Müsbət Möhkəmləndirmə: Uşaq dırnağını yemədikdə onu tərifləyin və ya kiçik mükafatlar verin.

Bu vərdiş təkcə dırnaqların formasını pozmur, həm də aşağıdakı riskləri yaradır:

İnfeksiyalar: Dəri və dırnaq ətrafında göbələk və ya iltihab (paronixiya).

Həzm Problemləri: Dırnaq altındakı bakteriyaların udulması nəticəsində mədə-bağırsaq infeksiyaları və parazitlər.

Diş Zədələri: Diş minasının aşınması və diş köklərinin zədələnməsi.

Dırnaq yemə adətən 3-4 yaşından sonra başlayır. Əgər uşağın dırnaqları qanayırsa, infeksiya əlamətləri varsa və ya bu davranış uşağın sosial həyatına, dərslərinə ciddi təsir edirsə, peşəkar psixoloq və ya pediatr dəstəyi almaq vacibdir.