İran pulu “sıfır”a düşdü - Tarixi çöküş - FOTOLAR
İranda illərdir davam edən iqtisadi sanksiyalar, yüksək inflyasiya və neft ixracına qoyulan məhdudiyyətlər valyutanın devalvasiyasına səbəb olub.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, ölkənin milli valyutası rial avro və dollara qarşı faktiki olaraq "0,00" səviyyəsinə enib.
Rialın kəskin devalvasiyası 28 dekabr 2025-ci ildən bəri fasiləsiz davam edən etirazları da "körükləyib". Nümayişlərdə onlarla insan həyatını itirib, minlərlə insan saxlanılıb.
Valyutanın dollar və avroya qarşı rekord səviyyədə düşməsi, inflyasiyanın artması və yaşayış xərclərinin yüksəlməsi etirazçıların əsas narahatlığını təşkil edir. 28 dekabrdan bəri davam edən nümayişlər iqtisadi problemlərlə başlayıb, lakin son günlərdə siyasi islahatlar və hakimiyyətə etiraz şüarları da davam edir.
