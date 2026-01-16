https://news.day.az/azerinews/1809874.html ASCO-ya yeni sədr təyin edildi – SƏRƏNCAM Əfqan Süleyman oğlu Cəlilov "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (ASCO) İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvadiq Sərəncam imzalayıb.
