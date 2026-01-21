Tarixin ən bahalı "Chevrolet" modeli satıldı

"Mecum" hərracına çıxarılan "Chevrolet Camaro" modelləri üçün tarixi qiymət rekordu qeydə alınıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, indi tarixdə ən bahalı "Camaro" artıq 1 milyon 815 min dollar dəyərindədir. Bu məbləğ anonim alıcı tərəfindən 1969-cu ilin modeli üçün hazırlanmış ilk prototip statusuna malik 57 illik kupeyə ödənilib.

Avtomobil "high-performance" maşınlar xəttinin yaradıcısı Don Yenko tərəfindən hazırlanıb.

Bu maşının əsas fərqi, o dövrdə "Chevrolet" tərəfindən "Camaro" modellərində rəsmi olaraq tətbiq edilməyən mühərriklə təchiz olunmasıdır.