https://news.day.az/azerinews/1811055.html 2026-cı ildə Azərbaycanda uşaqlara ən çox bu adlar verilib - SİYAHI 2026-cı ilin cari dövrü ərzində uşaqlara ən çox "Uğur" adı verilib. Siyahıda ikincilik isə qızlara verilən "İnci" və "Alisa" adlarınındır. Day.Az bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin statistikasına istinadən xəbər verir. Statistikaya görə, qızlara isə ən çox İnci və Alisa verilib. Belə ki, bu adların hər biri 15 uşağa verilib.
2026-cı ildə Azərbaycanda uşaqlara ən çox bu adlar verilib - SİYAHI
2026-cı ilin cari dövrü ərzində uşaqlara ən çox "Uğur" adı verilib. Siyahıda ikincilik isə qızlara verilən "İnci" və "Alisa" adlarınındır.
Day.Az bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin statistikasına istinadən xəbər verir.
Statistikaya görə, qızlara isə ən çox İnci və Alisa verilib. Belə ki, bu adların hər biri 15 uşağa verilib.
Ən çox verilən oğlan adları ilə bağlı statistika belədir: Uğur - 21, Hüseyn - 16, Əli - 11, Raul - 11, Tunar 11.
Qızadları ilə bağlı ilk beşlik siyahı belədir: İnci - 15, Alisa - 15, Ayla - 14, Nilay - 13, Məryəm- 12.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре