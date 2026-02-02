https://news.day.az/azerinews/1813595.html Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfərə gəlib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 2-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfərə gəlib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Əbu-Dabinin Zayed Beynəlxalq Aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
