Axar-Baxar və İlisu milli parkları haqqında Əsasnamələr təsdiq edilib

Axar-Baxar və İlisu milli parkları haqqında Əsasnamələr təsdiq edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Nazirlər Kabineti və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.