Axar-Baxar və İlisu milli parkları haqqında Əsasnamələr təsdiq edilib - Fərman Axar-Baxar və İlisu milli parkları haqqında Əsasnamələr təsdiq edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Nazirlər Kabineti və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.
