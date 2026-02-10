https://news.day.az/azerinews/1815161.html Prezident İlham Əliyev Dövlət Statistika Komitəsinə yeni sədr təyin edib - Sərəncam Azər Mursaqulov Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azər İsmayıl oğlu Mursaqulov Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib.
