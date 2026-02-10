https://news.day.az/azerinews/1815195.html Prezident İlham Əliyev Rəşad İsmayılovu ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edib Rəşad İsmayılov Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Rəşad Sahil oğlu İsmayılov Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilsin.
