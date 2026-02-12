Orxan Nəzərliyə ali xüsusi rütbə verildi

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, rütbə verilən şəxslərin arasında Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi Orxan Nəzərli də var.

Belə ki, Sərəncamla Orxan Faiq oğlu Nəzərliyə "2-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri" ali xüsusi rütbəsi verilib.